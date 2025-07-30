Нічна атака на Павлоград — Укрзалізниця повідомила про зміни руху поїздів

У ніч на 30 липня Павлоград на Дніпропетровщині зазнав потужної атаки ударних безпілотників типу «шахед». Вибухи почали лунати близько півночі і були чутні по всьому місту. За даними військових, ворожі дрони наближалися до Павлограду зі сходу та заходу, через що мешканців закликали сховатися у безпечних місцях.

Укрзалізниця повідомила про затримку і зміну руху поїздів: «Пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу. Постраждалих серед пасажирів або залізничників немає, всіх вдалося вчасно вивести в укриття. Вранці низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом. Пішли на це з міркувань безпеки та задля можливості оперативно відремонтувати ушкодження», — сказано в повідомленні.

Як повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація, ця атака стала найбільшою за весь час повномасштабної війни та тривала кілька годин. Внаслідок ударів були пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури, навчальні заклади та пожежна частина. У місті виникли пожежі, зафіксовано руйнування.

У Павлограді постраждав 70-річний чоловік, серйозно пошкоджено транспортне підприємство, сталося кілька пожеж. Агресор також завдав ударів «шахедами» по Синельниківському району — Миколаївській та Покровській громадам, а по Межівській громаді — з використанням FPV-дронів. Постраждала жінка, пошкоджено сільськогосподарські та приватні підприємства, загинуло близько 20 голів худоби, знищено п'ять автомобілів.

Атаки тривали і по території Нікопольського району — під обстрілами опинилися районний центр, а також Марганецька та Покровська громади. Противник застосовував безпілотники і артилерію. За уточненою інформацією, через попадання FPV-дрону в Нікополі днем раніше, 29 липня, згоріли приватний житловий будинок та господарська споруда.

Наслідки ударів на Дніпропетровщині. ФОТО Дніпропетровська ОВА

За інформацією Повітряного командування, над областю вдалося збити 24 ворожих безпілотників, йдеться у повідомленні Дніпропетровської ОВА.

Зазначається, що 30 липня в Кам'янському оголошено жалобу за трьома загиблими внаслідок ракетної атаки, що сталася напередодні.

Нагадаємо, крім Павлограда, вночі 30 липня удари дронів припали на Харків, де було чути вибухи та зафіксовано руйнування.