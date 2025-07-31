Новий тип дронів атакував Київ: швидкість до 500 км/год, перехоплення неможливе

Реактивні дрони-«шахеди», якими Росія завдала нічного удару по Києву, практично неможливо перехопити. Про це повідомляє ВВС з посиланням на Повітряні сили України.

За інформацією фахівців, такі безпілотники розвивають швидкість понад 500 км/год, нагадуючи за характеристиками політ ракети. Дальність їхньої дії може досягати 2500 кілометрів.



Українські військові пояснюють, що наразі ці БПЛА є недоступними для дронів-перехоплювачів, гелікоптерів, легкої авіації та мобільних вогневих груп. Для успішної протидії таким загрозам потрібні нові технологічні рішення.

Нагадаємо, продовжуються рятувальні роботи після ракетно-дронового удару по Києву 31 липня.