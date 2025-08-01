У Краматорську пролунав вибух: частина міста залишилася без світла

У Краматорську частина міста залишилася без світла після вибуху вранці 1 серпня

У п'ятницю, 1 серпня, близько 10:30 у місті Краматорськ Донецької області пролунав вибух. Частина міста залишилася без електропостачання. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

Також у повідомленні наголошується, що до місця пригоди виїхали машини швидкої допомоги.

Пізніше начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, що внаслідок аварійного відключення частина міста залишилася без світла.

«Фахівці з'ясовують обсяг пошкоджень, докладну інформацію буде надано пізніше», — написав він у телеграм-каналі.

Також Краматорський РЕМ повідомляє, що через аварійне відключення на лінії 110 кВ (після вибуху) відключилася підстанція КрамТЕЦ, без електропостачання частково залишився Краматорськ.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв внаслідок російського удару по центру Краматорська вдень 31 липня збільшилася до трьох — від отриманих поранень у лікарні померла жінка 1970 року народження.