Оточення Покровська, Костянтинівки та Куп'янська може стати реальною загрозою у найближчі тижні — CNN

Фото: Генштаб ЗСУ

За чотири дні роботи у селах за Костянтинівкою та Покровськом журналісти американського телеканалу CNN стали свідками «швидкої зміни контролю за територією».

У репортажі зазначається, що «російський імпульс» стався після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про скорочення терміну свого ультиматуму для РФ. Відчуття зростання кризи було гострим навколо Покровська, який ціною великих втрат Росія штурмувала вже кілька місяців, не маючи успіхів.

Неназваний командир з Покровського напрямку описав «дуже поганий сценарій», за якого українські війська у Мирнограді ризикували «опинитися в оточенні».

За його словами, ЗС РФ вже увійшли до міста Родинське і знаходяться на околицях Білицького, а це ставить під загрозу лінію постачання до Покровська.

У Силах оборони бояться можливої облоги, як було з Авдіївкою та Вугледаром, коли військові «трималися до останнього і в результаті втратили як міста, так і людей».

За останні місяці значних успіхів окупанти не мали, але темпи їхнього просування зросли. Крім того, нещодавній прогрес був стратегічно вигідним для Росії, що робить оточення Покровська, Костянтинівки та Куп'янська реальною загрозою у найближчі тижні.

У CNN підкреслили, що падіння цих міст спричинило б три окремі кризи.

Перша з них — втрата міських районів, з яких Україна обороняє решту Донецької області, з якими ЗСУ втратили б центри для укриття та поповнення запасів.

Друга – вивільнення значної кількості окупантів для наступу на найбільші міста регіону Краматорськ та Слов'янськ.

Третя — уразливість Сил оборони, які здебільшого захищатимуть сільськогосподарські угіддя між Донецькою областю та Дніпром.

Командир 93-го ОМБр поскаржився журналістам каналу, що не отримував новий особовий склад протягом 8 місяців.

Передові позиції, які тримали лише двоє бійців, доводилося забезпечувати водою, продуктами та боєприпасами за допомогою БПЛА. За його словами, старі кадри втомилися та хочуть заміни, але її немає. Крім того, він звинуватив офіцерів у поданні неточних звітів щодо ситуації на фронті.

«Багато чого не повідомляється і ховається. Ми багато чого не повідомляємо нашій державі. Наша держава багато не повідомляє людям», — зазначив командир.

У CNN додали, що брак особового складу, «турбулентність» у відносинах із США та невизначеність із постачанням зброї сприяють літньому наступу РФ. У той же час, просування «швидко наближає» лідера Росії Володимира Путіна до деяких його цілей.