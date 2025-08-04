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Кореспондент «Новин Донбасу» розповів деталі обстрілу Добропілля вранці 4 серпня

04 серпня 2025, 13:44

Кореспондент «Новин Донбасу» розповів деталі обстрілу Добропілля вранці 4 серпня

Наслідки обстрілу міста Добропілля на Донеччині вранці 4 серпня. Фото: Новини Донбасу Наслідки обстрілу міста Добропілля на Донеччині вранці 4 серпня. Фото: Новини Донбасу

Вранці 4 серпня російські війська завдали удару по Добропіллю в Донецькій області. За словами кореспондента «Новин Донбасу», який побував на місці подій, внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранень.

«Під ранок прилетіло кілька КАБів. У людей вибило вікна, є загиблий, двоє поранені. Наразі постраждалим допомагають волонтери. Вранці вони разом із поліцейськими надавали першу допомогу», — розповів він.

Кореспондент також зазначив, що у будинках, звідки виїхали люди, залишилися розбиті вікна.

«Швидше за все, лише комунальники, родичі чи друзі зможуть прийти, все це забити і якось законсервувати», — додав журналіст.

У районі обстрілу мешкає багато переселенців із Родинського та Білицького.

«Тут люди в шоці. Кажуть, що війна їх наздоганяє: мовляв, тільки-но вибралися з одного місця — і ось уже те саме почалося тут», — передає кореспондент.

Нагадаємо, близько 05:20 у понеділок, 4 серпня, місто Добропілля Покровського району Донецької області було обстріляне російськими військами.

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