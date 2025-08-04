Сили оборони на захопленій частині Запорізької області знищили ЗРК С-300 росіян

ЗСУ завдали удару по окупованій Запорізькій області. Фото: Генштаб

Українські військовослужбовці 2 серпня завдали високоточного удару по російським військовим об'єктам на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Засоби далекого вогневого ураження знищено зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ»,— йдеться в повідомленні.



Відповідна ліквідація знижує вогневі можливості росіян та зменшує здатність армії РФ обстрілювати позиції Сил оборони України та цивільну інфраструктуру України.



Цей удар вкотре підтверджує ефективність та точність українських підрозділів у виявленні та поразці критично важливих об'єктів противника, зокрема й на тимчасово окупованих територіях.



Раніше ми писали, що в неділю, 3 серпня, українські військовослужбовці вразили на базі паливно-мастильних матеріалів аеропорту «Сочі», що в Краснодарському краї РФ. На території об'єкту спалахнула сильна пожежа.

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