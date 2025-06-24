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Важкі бої на Покровському та Лиманському напрямках — Генштаб ЗСУ

24 червня 2025, 23:07

Важкі бої на Покровському та Лиманському напрямках — Генштаб ЗСУ

Важкі бої на Покровському та Лиманському напрямках — Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив про 122 бойові зіткнення з початку доби 24 червня. Найнапруженіша ситуація зберігається на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямах.

На Лиманському напрямку російські війська з початку дня 14 разів атакували позиції української армії поблизу населених пунктів Колодязі та Торське, а також у напрямках Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки. Чотири бойові зіткнення продовжуються досі.

На Сіверському напрямку українські захисники успішно відбили дві атаки супротивника у районі Григорівки.

На Краматорському напрямку окупант зробив сім спроб наступу в районах Часового Яру, Ступочек і в напрямку Білої Гори — всі вони були відбиті.

На Торецькому напрямку зафіксовано п'ять ворожих атак, зосереджених біля Торецька, Нелипівки, а також у напрямках Русиного Яру та Яблунівки. Усі штурми було відбито.

Особливо запеклі бої точаться на Покровському напрямку, де з початку доби зафіксовано 49 спроб прориву української оборони. Бої точаться у районах Малинівки, Мирного, Миролюбівки, Лисівки, Удачного, Чугуєва, Сергіївки, Новомиколаївки, Котлярівки, Олексіївки, Дачного, а також у бік Полтавки та Володимирівки. Наразі тривають 13 бойових зіткнень.

Українські війська успішно стримують тиск. За даними Генштабу, на цьому напрямку лише за сьогодні було знищено 173 російських військових, з яких 104 — безповоротно. Також знищено 10 автівок, два квадроцикли, дві артилерійські установки, вісім безпілотників та супутниковий термінал зв'язку. Суттєво пошкоджено ще два автомобілі, шість гармат та один міномет.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 ворожих штурмів у районах населених пунктів Веселе, Новосілка, Шевченко, Вільне Поле, а також у напрямках Новополя, Запоріжжя та Комара. Ще чотири боєзіткнення тривають.

Генеральний штаб ЗСУ окремо відзначив мужність бійців 34-ї окремої бригади берегової оборони та 105-ї окремої бригади територіальної оборони.

Нагадаємо, війська Росії окупували село Новомихайлівка на Донеччині. Про це повідомили аналітики DeepState.

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