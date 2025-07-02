У Генштабі спростували захоплення першого села на Дніпропетровщині: військові РФ знищені або потрапили в полон

Ситуація поблизу села Дачне на Дніпропетровщині. Фото: карта DeepState

Підрозділи Збройних сил України продовжують стримувати тиск російських військ, які не залишають спроб перетнути адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської областей. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



За даними Генштабу, окупанти не мають успіху у досягненні цієї демонстраційної мети, попри «м'ясні штурми» силами малих піхотних груп та ДРГ.



Кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп ЗС РФ змогла проникнути у межі села Дачне на Дніпропетровщині. Загарбники встигли сфотографуватися із російським прапором. Однак це була остання їхня активність: українські військові знищили росіян.



В одному з наступних штурмів двоє російських військовослужбовців потрапили в полон до бригади морської піхоти ЗСУ.



«Реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачне й надалі залишається під контролем Сил оборони України», – зазначили у ГШ.



Раніше в мережі з'явилися відео, на яких можна побачити, як росіяни нібито у Дачному розгортають прапори та займають бліндажі.

Нагадаємо, що ЗСУ продовжують бої на Луганщині, голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник збрехав про повне захоплення області.