Винищувач ЗСУ збив три «Шахеди» за один виліт на півдні

Знищення «Shahed-136».

Винищувач Повітряних сил ЗСУ збив три ударні БПЛА типу «Shahed-136» на півдні України. Відео атаки опублікував Telegram-канал Air Fighter.



«На відео чути характерний звук моторів шахедів. Знищення першого дрона не потрапило в кадр. Потім видно спалах від ураження другого, а пізніше — пуск ракети класу «повітря-повітря» з характерним звуком, після чого був збитий третій дрон», — пояснив пілот.



За його словами, знищення трьох дронів-камікадзе за один бойовий виліт — результат, гідний уваги.



«Дякуємо льотчику, який зробив все можливе, щоб знешкодити цілі на півдні нашої країни», — додав він.

Нагадаємо, в ніч на 7 серпня (з 22:30 6 серпня) російські війська атакували Україну 112 ударними БПЛА.