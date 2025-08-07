Винищувач ЗСУ збив три «Шахеди» за один виліт на півдні

Винищувач Повітряних сил ЗСУ збив три ударні БПЛА типу «Shahed-136» на півдні України. Відео атаки опублікував Telegram-канал Air Fighter.
«На відео чути характерний звук моторів шахедів. Знищення першого дрона не потрапило в кадр. Потім видно спалах від ураження другого, а пізніше — пуск ракети класу «повітря-повітря» з характерним звуком, після чого був збитий третій дрон», — пояснив пілот.
За його словами, знищення трьох дронів-камікадзе за один бойовий виліт — результат, гідний уваги.
«Дякуємо льотчику, який зробив все можливе, щоб знешкодити цілі на півдні нашої країни», — додав він.
Нагадаємо, в ніч на 7 серпня (з 22:30 6 серпня) російські війська атакували Україну 112 ударними БПЛА.
