Трамп заявив, що спробує повернути Україні частину окупованих територій

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп спробує повернути Україні частину окупованих територій. Про це на пресконференції у Білому домі заявив сам Трамп, передає «Суспільне».



За його словами, він хоче бачити завершення війни.



«Я хочу бачити найкращу угоду для обох сторін. Можливо, наступного тижня також буде зустріч. У мене хороші стосунки з Путіним. Путін хоче приєднатися. Я думаю, я вірю, що він хоче покінчити з цим. Я вже кілька разів це казав. І я був розчарований, бо після чудової розмови з ним ракети обстрілювали Київ. Тому я збираюся поговорити з Володимиром Путіним і скажу йому: "Ви маєте покласти край цій війні"», – зазначив Трамп



Трамп заявив, що може відбутися «обмін територіями».



«Росія окупувала частину території України. Вони окупували дуже цінну територію. Ми спробуємо повернути частину цієї території», – сказав президент США.



Американський лідер стверджує, що «стурбований» заявою президента України Володимира Зеленського про «конституційне схвалення обміну територіями».



«Я маю на увазі, що він має дозвіл розпочати війну і вбити всіх, але йому потрібне схвалення на обмін землями. Бо відбуватиметься певний обмін землями. Я знаю це через Росію та через розмови з усіма. На благо, на благо України», – заявив він.



Трамп додав, що в перші хвилини переговорів з Путіним він «знатиме», чи можлива угода між Україною та Росією для завершення війни, а наступна зустріч відбудеться вже між Зеленським і головою Кремля чи буде тристоронньою за його участі.

Нагадаємо, що переговори Трампа та Путіна відбудуться 15 серпня на Алясці. За словами Трампа, одним із пунктів порядку денного може стати угода про припинення вогню, яка передбачає «деякий обмін територіями для взаємного блага».



Зеленський відповів, що Україна не даруватиме свою землю російським окупантам.