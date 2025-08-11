Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Трамп заявив, що спробує повернути Україні частину окупованих територій

11 серпня 2025, 19:28

Трамп заявив, що спробує повернути Україні частину окупованих територій

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп спробує повернути Україні частину окупованих територій. Про це на пресконференції у Білому домі заявив сам Трамп, передає «Суспільне».

За його словами, він хоче бачити завершення війни.

«Я хочу бачити найкращу угоду для обох сторін. Можливо, наступного тижня також буде зустріч. У мене хороші стосунки з Путіним. Путін хоче приєднатися. Я думаю, я вірю, що він хоче покінчити з цим. Я вже кілька разів це казав. І я був розчарований, бо після чудової розмови з ним ракети обстрілювали Київ. Тому я збираюся поговорити з Володимиром Путіним і скажу йому: "Ви маєте покласти край цій війні"», – зазначив Трамп

Трамп заявив, що може відбутися «обмін територіями».

«Росія окупувала частину території України. Вони окупували дуже цінну територію. Ми спробуємо повернути частину цієї території», – сказав президент США.

Американський лідер стверджує, що «стурбований» заявою президента України Володимира Зеленського про «конституційне схвалення обміну територіями».

«Я маю на увазі, що він має дозвіл розпочати війну і вбити всіх, але йому потрібне схвалення на обмін землями. Бо відбуватиметься певний обмін землями. Я знаю це через Росію та через розмови з усіма. На благо, на благо України», – заявив він.

Трамп додав, що в перші хвилини переговорів з Путіним він «знатиме», чи можлива угода між Україною та Росією для завершення війни, а наступна зустріч відбудеться вже між Зеленським і головою Кремля чи буде тристоронньою за його участі.

Нагадаємо, що переговори Трампа та Путіна відбудуться 15 серпня на Алясці. За словами Трампа, одним із пунктів порядку денного може стати угода про припинення вогню, яка передбачає «деякий обмін територіями для взаємного блага».

Зеленський відповів, що Україна не даруватиме свою землю російським окупантам.

ТЕГИ

Люди
Володимир Путін Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місця
Аляска
Інше
Війна переговори окуповані території
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
19:06
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:35
На окупованій Донеччині ввели до експлуатації Монахівський водовід з метою покращити постачання Донецька та Макіївки
15:30
Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
11:05
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState
09:49
У Донецьку ліфти в багатоповерхівках небезпечні для життя
16:47
У Маріуполі відмовилися будувати компенсаційне житло для 5000 постраждалих
16:07
У «ДНР» силовики викрали чоловіка, який відмовився воювати
08:35
DeepState: російські війська зайняли Новохатське та Толстой у Донецькій області
19:42
«Примари» ГУР вразили надсучасну РЛС окупантів у Криму
12:30
На окупованій Луганщині пропонують із бази даних обирати українських дітей на усиновлення
18:28
РФ насаджує пропаганду в дитсадках на окупованій Донеччині
13:43
ГУР вразило базу ППО на Ай-Петрі та катер РФ біля узбережжя
13:10
Крим страждає без води: Алушта переходить на бочки
11:22
Вихователі у Сватовому майже рік працюють без зарплати
10:04
Знак протесту: у Луганську та Алчевську знову з'явилися жовті стрічки
17:27
РФ посилила військову поліцію в Олешківському районі Херсонщини
15:27
Російських окупантів змушують здавати кров для поранених військових на захопленій Донеччині
15:16
ДТП під Тулою: постраждали 17 мешканців окупованої Луганщини
15:07
В окупованому Сватовому дрон атакував авто з мирними — є жертви
13:48
Мати Рамзана Кадирова «нагородили» за заслуги перед Херсонською областю
усі новини
19:28
Трамп заявив, що спробує повернути Україні частину окупованих територій
19:06
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
18:49
«Вижити в цьому пеклі дуже складно»: у МВА розповіли, скільки людей залишається у Часовому Яру
18:22
Безпілотник атакував підстанцію в окупованому Сіверськодонецьку: виникла пожежа
17:52
Російські війська з артилерії двічі вдарили по Костянтинівці: є поранені
17:35
На окупованій Донеччині ввели до експлуатації Монахівський водовід з метою покращити постачання Донецька та Макіївки
17:32
Армія РФ обстріляла Білозерське на Донеччині: у місті масштабні руйнування, є поранені
17:05
У Києві засудили чоловіка на 7,5 роки за вбивство бездомної собаки
16:50
Російська армія дронами атакує Нікополь: вже відомо про трьох поранених
16:26
«Білі янголи» евакуювали 24 людини та 19 тварин із фронту Донецької області
16:12
Росіяни вдарили по Святогірську: рятувальники ліквідували загоряння
15:47
ЗСУ знищили російських операторів БПЛА на Торецькому напрямку
15:45
За тиждень одна бригада Сил оборони знищила понад 200 окупантів на Донеччині
15:39
Українські бійці знищили новітню систему РЕБ російських військ
15:30
Авіація ЗСУ знищила штаб РФ у Соледарі ударом JDAM-ER
14:54
Окупанти показали відео дистанційного мінування дроном «Герань»
14:44
Окупанти двічі атакували Краматорськ: пошкоджено житлові будинки
14:42
З'явилися подробиці російського авіаудару по автовокзалу у Запоріжжі
14:27
РФ за добу кілька разів гатили по Костянтинівці: багато пошкоджень, є постраждалі
13:43
ЗС РФ окупували Затишок і зайняли ділянку залізниці між Родинським і Білицьким
усі новини
ВІДЕО
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
11 серпня, 19:06
Наслідки атаки БПЛА на підстанцію в окупованому Сіверськодонецьку. Фото: кадр із відео Безпілотник атакував підстанцію в окупованому Сіверськодонецьку: виникла пожежа
11 серпня, 18:22
Наслідки удару по Білозерському. Фото: ДСНС Армія РФ обстріляла Білозерське на Донеччині: у місті масштабні руйнування, є поранені
11 серпня, 17:32
Евакуація мирних жителів із тваринами з Донецької області. «Білі янголи» евакуювали 24 людини та 19 тварин із фронту Донецької області
11 серпня, 16:26
Удар по російських операторах БПЛА на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російських операторів БПЛА на Торецькому напрямку
11 серпня, 15:47
За тиждень одна бригада ЗСУ знищила понад 200 оккупантів у Донецькій області. Фото: ДСНС За тиждень одна бригада Сил оборони знищила понад 200 окупантів на Донеччині
11 серпня, 15:45

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір