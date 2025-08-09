В конце следующей недели, 15 августа 2025 года, президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин проведут переговоры в американском штате Аляска. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, а Кремль подтвердил дату и место встречи, назвав выбор площадки «логичным» из-за ее близости к России, написал ряд европейских СМИ.

По словам Трампа, цель саммита — обсудить пути завершения войны в Украине. Одним из пунктов повестки может стать соглашение о прекращении огня, предполагающее «некоторый обмен территориями к обоюдному благу».

Однако эта идея вызывает споры: Украина и большинство ее европейских союзников категорически отвергают передачу оккупированных территорий России, отмечает Reuters.

Напомним, gрезидент Украины Владимир Зеленский в утреннем обращении заявил, что Киев не согласится на передачу оккупированных территорий и любые мирные инициативы без участия Украины не будут иметь силы. Завершить войну должна Россия, поскольку она начала конфликт и затягивает его.