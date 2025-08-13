РФ тренує дітей ТОТ Луганщини для майбутньої мобілізації

Підготовка дітей до служби в армії РФ. Фото: ЦНС

На тимчасово окупованій Луганщині росіяни системно готують українських дітей до майбутньої мобілізації в армію РФ, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



У Станиці Луганській бійці Росгвардії та «активісти» партії «Єдина Росія» провели для вихованців місцевого футбольного клубу «Отаман» так звані «тренування» в рамках Дня фізкультурника.



Дітей змушували виконувати вправи на витривалість і силу, відпрацьовувати елементи рукопашного бою і повторювати прийоми спецпідрозділів. Інструктори прямо заявляли, що це підготовка для відбору у військові формування.



ЦНС наголошує: подібні дії — частина політики мілітаризації освіти та формування мобрезерву серед неповнолітніх, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.