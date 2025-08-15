У Дніпрі пролунали вибухи: ймовірний удар «Іскандерів»

Момент удару по Дніпру.

У межах Дніпра пролунали вибухи. Про це повідомив канал моніторингу ворожої авіації Monitor.



За попередньою інформацією, окупанти могли застосувати дві балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23».



У повідомленні зазначається, що загроза застосування балістичного озброєння зберігається. Над містом працює ворожий розвідувальний БПЛА.

Раніше повідомлялося, що на південь від Дніпра зафіксували ворожий розвідувальний безпілотник, для його знищення залучили засоби протиповітряної оборони. Також РФ запустила ракети по Сумщині після погрози з Курська.