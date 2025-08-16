У Волгограді РФ в районі НПЗ видно стовп чорного диму — ЗМІ

Жителі Волгограда повідомляють про стовп густого чорного диму в районі НПЗ. Фото: скріншот

У російському місті Волгоград 16 серпня лунали вибухи. У районі нафтопереробного заводу видно стовп густого чорного диму. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.



Як зазначається, у місті було оголошено повітряну тривогу. Росавіація заявила про тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден в аеропорту.



При цьому місцеві жителі у соцмережах пишуть, що у місті чути, як бригади швидкої допомоги та пожежники їдуть до НПЗ: «Планове скидання нафтопродукту для подальшого ремонту ємностей». «А швидкі летять теж через планове скидання?», «І пожежі туди мчать планово або їх забули попередити?».



Місцева адміністрація міста наразі не прокоментувала інцидент.



Раніше ми писали, що ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України вразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

