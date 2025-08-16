В Волгограде РФ в районе НПЗ видно столб черного дыма — СМИ

Жители Волгограда сообщают о столбе густого черного дыма в районе НПЗ. Фото: скриншот

В российском городе Волгоград 16 августа гремели взрывы. В районе нефтеперерабатывающего завода виден столб густого черного дыма. Об этом передает телеграм-канал ASTRA.



Как отмечается, в городе была объявлена воздушная тревога. Росавиация заявила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту.



При этом местные жители в соцсетях пишут, что в городе слышно, как бригады скорой помощи и пожарные едут к НПЗ: «Плановый сброс нефтепродукта, для дальнейшего ремонта емкостей». «А скорые летят тоже из-за планового сброса?», «И пожарки туда несутся планово или их забыли предупредить?».



Местная администрация города пока не прокомментировала инцидент.



Ранее мы писали, что ночь на 15 августа подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях