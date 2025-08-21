Російська авіація скинула понад 10 авіабомб на Костянтинівку: у місті багато пошкоджень, є поранена

Наслідки удару по Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

21 серпня ближче до обіду російська авіація скинула 11 авіабомб ФАБ-250 на місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Пошкоджені адміністративна будівля та три господарські споруди приватного підприємства, навчальні заклади, багатоповерхові будинки, торговий центр, торгові павільйони, заклад культури, адміністративна будівля та лінія газопроводу.



Внаслідок атаки одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, що ввечері 20 серпня російська авіація скинула авіабомбу на місто Краматорськ Донецької області, внаслідок чого є поранений.