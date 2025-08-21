ЗСУ зачистили шість населених пунктів та знищили сотні окупантів: Сирський розповів про ситуацію на Добропільському виступі

Головнокомандувач ЗСУ відвідав Покровський напрямок. Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що відвідав Покровський напрямок, зокрема побував у тих органах військового управління, корпусах та бригадах, які проводять стабілізаційні дії на Добропільському виступі.



«Попри чисельну перевагу противника, підрозділи Збройних Сил та Національної гвардії України з честю виконують поставлені перед ними завдання. В результаті успішних ударно-пошукових дій зачищено шість населених пунктів, знищено сотні російських окупантів», — зазначив він.



За словами генерала, ключове завдання — ефективно реагувати на зміни російської тактики, але максимально зберігати життя Сил оборони.





Сирський зазначив результативну роботу в операційній зоні ОТГ «Донецьк» новостворених корпусів, які прийняли свої смуги відповідальності та працюють із певним комплектом військ.



Раніше ми писали, що «найгарячішими» напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

