У Польщі відкриють новий навчальний полігон для українських військових

У Польщі відкриється новий навчальний табір для українських та польських військових з 1 вересня. Віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш у соцмережі Х повідомив про завершення будівництва табору.



«Сьогодні (22 серпня) ми знаходимося на полігоні, де будуємо великий навчальний табір — місце для навчання польських та українських військових. Це та місія, яку в рамках НАТО норвежці вирішили реалізувати у партнерстві з Польщею. Це також наша філософія – ми хочемо допомагати Україні на території Республіки Польща. Це партнерство з Норвегією дає позитивні результати», — написав він.



За словами голови польського оборонного відомства, з 14 липня розпочалося будівництво великого табору, а з понеділка, 1 вересня, стартує перший курс навчання для українських військ.



