В Польше откроют новый учебный полигон для украинских военных

В Польше откроют новый лагерь для украинских и польских военных. Фото: Владислав Косиняк-Камиш

В Польше откроется новый учебный лагерь для украинских и польских военных с 1 сентября. Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш в соцсети Х сообщил о завершении строительства лагеря.



«Сегодня (22 августа) мы находимся на полигоне, где строим большой учебный лагерь — место для обучения польских, а также украинских военных. Это та миссия, которую в рамках НАТО норвежцы решили реализовать в партнерстве с Польшей. Это также наша философия — мы хотим помогать Украине на территории Республики Польша. Это партнерство с Норвегией приносит положительные результаты», — написал он.



По словам главы польского оборонного ведомства, с 14 июля началось строительство большого лагеря, а с понедельника, 1 сентября, стартует первый курс обучения для украинских войск.



