МЗС КНР: Китай не збирається відправляти військових до України

Фото: видання Сaliber.az

Китай спростував повідомлення про плани направити миротворчий контингент до України у рамках гарантій безпеки. Про це із посиланням на російські ЗМІ повідомляє видання Сaliber.az.

Офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь на брифінгу заявив, що інформація, опублікована в німецькій газеті Welt, «не відповідає дійсності». «Позиція Китаю з українського питання зрозуміла і послідовна», — підкреслив дипломат.



Раніше в Welt було опубліковано матеріал, де стверджувалося, що Пекін готовий розглянути можливість відправлення миротворчого контингенту в Україну, якщо операція буде проводитись під мандатом ООН. У публікації також зазначається, що президент України Володимир Зеленський виступив проти такого сценарію:



«Нам потрібні гарантії безпеки лише від країн, які готові нам допомогти», — заявив глава держави.

Видання DW зі свого боку нагадує , що з початку повномасштабної війни Китай надає непряму підтримку Росії, закуповуючи у неї нафту на мільярди доларів і поставляючи електронні компоненти, які використовуються для виробництва високоточного озброєння.

