Росіяни вдарили «Іскандерами» по Слов'янську: кілька людей поранено

28 серпня 2025, 08:57

Росіяни вдарили «Іскандерами» по Слов'янську: кілька людей поранено

Наслідки російського удару по Слов'янську в ніч проти 28 серпня. Фото: МВА Наслідки російського удару по Слов'янську в ніч проти 28 серпня. Фото: МВА

Вночі 28 серпня російські окупаційні війська вдарили ракетами «Іскандер» по Слов'янську Донецької області. Про це сьогодні вранці повідомив начальник міської воєнної адміністрації Вадим Лях.

«Вночі ворог завдав ударів по нашому місту. Близько 03:00 пролунали два потужні вибухи. "Іскандери"», — написав він на своїй сторінці у соціальній мережі.

За словами начальника МВА, перша ракета вдарила по літньому майданчику ресторану готелю «Україна» на вулиці Шевченка.

Другий удар прийшовся по провулку Андріївському.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано:

  • 35 багатоповерхових будинків
  • 2 приватні будинки
  • 6 автомобілів
  • заклад освіти.
  • 8 інфраструктурних об'єктів

«На жаль, поранено чотирьох мешканців нашої громади», — зазначив Вадим Лях.

Раніше повідомлялося, що після полудня в середу, 27 серпня, російські окупаційні війська завдали чотирьох авіаударів по місту Костянтинівка Краматорського району Донецької області. Внаслідок атак було пошкоджено та зруйновано безліч будівель.

