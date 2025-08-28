ГУР уразило російський ракетний корабель в Азовському морі: носій «Калібрів» пошкоджений

Російський ракетний корабель в Азовському морі. Фото: кадр із відео

28 серпня в результаті спільної операції Департаменту активних дій та спецпідрозділу «Примари» ГУР уражений російський малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М» в Азовському морі неподалік окупованого Криму. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Цей корабель є носієм крилатих ракет «Калібр».



Бійці ГУР ударом повітряного дрона пошкодили РЛС та атакували борт корабля. Внаслідок ударів корабель, який перебував у зоні потенційного пуску «Калібрів» у Темрюцькій затоці, отримав пошкодження та був змушений залишити район бойового чергування.

Нагадаємо, що 20 серпня ГУР ракетою потопило катер російської армії у Чорному морі, весь екіпаж знищений.