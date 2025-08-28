Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

ГУР уразило російський ракетний корабель в Азовському морі: носій «Калібрів» пошкоджений

28 серпня 2025, 11:51

ГУР уразило російський ракетний корабель в Азовському морі: носій «Калібрів» пошкоджений

Російський ракетний корабель в Азовському морі. Фото: кадр із відео Російський ракетний корабель в Азовському морі. Фото: кадр із відео

28 серпня в результаті спільної операції Департаменту активних дій та спецпідрозділу «Примари» ГУР уражений російський малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М» в Азовському морі неподалік окупованого Криму. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.

Цей корабель є носієм крилатих ракет «Калібр».

Бійці ГУР ударом повітряного дрона пошкодили РЛС та атакували борт корабля. Внаслідок ударів корабель, який перебував у зоні потенційного пуску «Калібрів» у Темрюцькій затоці, отримав пошкодження та був змушений залишити район бойового чергування.

Нагадаємо, що 20 серпня ГУР ракетою потопило катер російської армії у Чорному морі, весь екіпаж знищений.

ТЕГИ

Місця
Азовське море
Організації
ГУР ЗС РФ
Інше
Війна Корабель Калібр Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
22:39
У «ДНР» пообіцяли виплатити борги шахтарям, але суму заборгованості приховали
22:20
В угрупуванні «ЛНР» жінку засудили до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням у «держзраді»
16:57
В окупованому Донецьку власницю кафе оштрафували за фотографію боксера Усика
16:40
На окупованій Луганщині мільйонні борги по зарплаті та завищені нарахування за ЖКГ
10:58
Російські силовики затримали «першу заступницю міністра будівництва ДНР» Юлію Мєрваєзову – росЗМІ
09:17
Мешканця окупованого Донецька ФСБ звинувачує у підготовці диверсій за завданням СБУ
22:07
На окупованій Луганщині школярі вивчатимуть російські «твори» про війну проти України – ОВА
19:58
«Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» жінці, яку окупанти звинувачують у «шпигунстві» за військовими РФ
15:00
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:47
Угруповання «ДНР» тепер залишає без води житло, визнане «безхазяйним»
14:04
Українці в окупації можуть захистити себе в інтернеті
10:54
У Джанкої та Красногвардійському зафіксовано удари по залізничній інфраструктурі
09:00
Росія посилює присутність на Бердянському напрямку — Андрющенко
07:18
Путін може звільнити главу «ДНР» Пушиліна через водну кризу в Донецьку — ЗМІ
18:34
На окупованій Луганщині у школах почнуть вивчати новий предмет: над його розробкою працює РПЦ – ОВА
14:46
Росія дала «зелене світло» на вивіз українських ресурсів із портів окупованих Маріуполя та Бердянська
14:24
На окупованій Луганщині сотні тисяч людей залишилися без води — ОВА
13:40
Пропагандист із Волновахи: 12 років за фейки та службу окупантам
13:09
Луганські прокурори довели провину організатора мобілізації для РФ
10:59
Ікона з вибухівкою: ФСБ в окупованому Криму затримала жінку, яка нібито збиралася підірвати силовиків
усі новини
14:51
Євросоюз викликав російського посла після удару по дипмісії у Києві
14:28
У Донецькій області за добу через обстріли загинуло двоє людей, ще четверо поранено — ОВА
14:13
Авіація ЗСУ накрила опорний пункт російських штурмовиків у Торському
13:35
Мешканцю Приморського ФСБ доставляла вибухівку дронами
13:35
У Києві через російську атаку загинули 15 осіб, у тому числі 4 дитини: 29 серпня в столиці оголосили днем жалоби
12:55
Готував повторну атаку на Дніпрогес: мешканець Запоріжжя отримав 15 років ув'язнення
12:35
Атака дронів на два НПЗ у Росії: на заводах масштабні пожежі
12:19
Росіяни атакували ракетами та дронами Костянтинівку: багато руйнувань — МВА
11:55
Британська Рада закрила офіс у Києві після нічної атаки
11:51
ГУР уразило російський ракетний корабель в Азовському морі: носій «Калібрів» пошкоджений
11:29
Армія РФ вдарила по залізничній інфраструктурі Краматорська
11:21
Через російський обстріл у Києві загинули троє дітей: наймолодшій було 3 роки — Кличко
11:10
Дрони вивели з ладу виробництво на Афіпському НПЗ у Краснодарському краї
11:10
Російська армія просунулася під Покровськом – DeepState
10:31
У Києві пошкоджено будівлю місії ЄС в Україні через російський удар
10:15
Shahed, «Кинджал» «Іскандер»: ЗСУ розповіли, чим Росія атакувала Київ та Україну вночі 28 серпня
09:58
Щонайменше 8 людей загинуло та понад 45 поранено через російську атаку на Київ
09:56
Російські війська за добу вбили двох та поранили п'ятьох людей у Донецькій області
09:23
Росія вночі завдала удару по швидкісних поїздах «Інтерсіті+»: виникла пожежа
09:03
У Самарі горить нафтозавод, зупинено поїзди та обмежено мобільний інтернет
усі новини
ВІДЕО
Скріншот із відео. Джерело: t.me/ombr_63 Авіація ЗСУ накрила опорний пункт російських штурмовиків у Торському
28 серпня, 14:13
Затримання агента ФСБ. Фото: Служба Безпеки України Мешканцю Приморського ФСБ доставляла вибухівку дронами
28 серпня, 13:35
Наслідки атаки на НПЗ у Самарській області. Фото: кадр із відео Атака дронів на два НПЗ у Росії: на заводах масштабні пожежі
28 серпня, 12:35
Російський ракетний корабель в Азовському морі. Фото: кадр із відео ГУР уразило російський ракетний корабель в Азовському морі: носій «Калібрів» пошкоджений
28 серпня, 11:51
Три дитини загинули через російський удар по Києву 28 серпня. Фото: Віталій Кличко/Телеграм Через російський обстріл у Києві загинули троє дітей: наймолодшій було 3 роки — Кличко
28 серпня, 11:21
Афіпський НПЗ. Джерело: t.me/kiber_boroshno Дрони вивели з ладу виробництво на Афіпському НПЗ у Краснодарському краї
28 серпня, 11:10

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір