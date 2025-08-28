На оборону Донеччини направили ще 64 мільйони гривень

На оборону Донеччини виділили ще 64 мільйони гривень. Фото: Вадим Філашкін

У четвер, 28 серпня, на засіданні Ради оборони Донецької області було вирішено направити українським військовим 64 мільйони гривень на придбання коштів РЕБ, БПЛА та fpv-дронів. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Щодня на фронті вимагає від захисників максимальної мобільності, технічного забезпечення та швидкої координації дій. Саме тому спрямовуємо кошти безпосередньо військовим підрозділам, на певні потреби», — уточнив він.



Філашкін додав, що Донеччина тримає оборону завдяки мужності воїнів та консолідованій підтримці тилу.



Раніше ми писали, що з бюджету було виділено майже 30 мільйонів гривень на БПЛА, fpv-дрони та кошти РЕБ для підрозділів, які захищають Донецьку область.

