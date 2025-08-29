З Костянтинівської громади на Донеччині евакуювали ще 20 людей

З Костянтинівки 29 серпня евакуювали 20 мешканців громади. Фото: Костянтинівська ГВА

У п'ятницю, 29 серпня, ще двадцять мешканців Костянтинівської громади Донецької області евакуйовано із зони бойових дій. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«Костянтинівська міська військова адміністрація врятувала та передала волонтерам благодійних організацій Сходів і «Ангели Спасіння» ще 20 мешканців громади, які забезпечать їхнє подальше переміщення та надання необхідної допомоги на новому місці проживання», — йдеться у повідомленні.





Раніше ми писали, що від села Андріївка на Донеччині до лінії бойових дій менше 10 км. Евакуація місцевого населення продовжується. Нещодавно поліцейський екіпаж «Білі янголи» евакуював п'ятьох дітей.

