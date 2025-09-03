Окупанти за добу обстріляли Краматорський та Покровський райони Донеччини: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська минулої доби, 2 вересня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки та машини. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 34 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари росіян потрапили два райони:



Покровський район. У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю і приватний будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок. У Миколаївці пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську поранено людину. В Олександрівці пошкоджено 3 склади. У Маячці Черкаської громади пошкоджено 2 будинки і авто. В Андріївці пошкоджено 3 будинки. У Дружківці поранено 10 людей, пошкоджено 4 багатоповерхівки і гараж. У Костянтинівці поранено 3 людини, пошкоджено 4 приватні будинки, 4 багатоповерхівки, адмінбудівлю і 4 одиниці транспорту.



Раніше ми писали, що внаслідок російських обстрілів міста Дружківка в ніч проти 3 вересня поранено 7 мирних жителів, серед яких 16-річна дівчина.

