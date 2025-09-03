Війна знищує Покровськ: люди почали отримувати сертифікати за втрачене житло

Евакуація із Покровської громади. Кадр відео Національної поліції України

У Покровській військовій адміністрації розповіли про поточну ситуацію в громаді та про виплати за знищене житло.



Російські війська продовжують руйнувати Покровськ: до ударів керованих авіабомб додалися цілодобові мінометні обстріли. Існують численні свідчення того, як дронами вбивають мирних жителів.



У місті залишається трохи більше двох тисяч людей. Води для пиття вже немає, а евакуаційні екіпажі не можуть заїхати до населеного пункту. За інформацією адміністрації, наразі 197 покровчан отримали сертифікати за зруйноване житло. Процес компенсації продовжується, зазначила місцева влада.

Незважаючи на обстріл, група бригади патрульної поліції «Хижак» вирушила до одного з населених пунктів Покровського району, щоб перевірити, чи там залишилися цивільні. У зруйнованому війною селі правоохоронці знайшли сім'ю людей похилого віку, які потребували допомоги.

Поліцейські вивезли сім'ю та ще одного жителя похилого віку до точки евакуації. Далі їх передали товаришам по службі з підрозділу «Білі Янголи», які транспортували людей бронемашиною до центру соціальної допомоги. Там евакуйовані отримали безпечне житло та необхідну підтримку, повідомляє Нацполіція.

