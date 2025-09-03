Война уничтожает Покровск: люди начали получать сертификаты за утраченное жилье

Эвакуация из Покровской громады. Кадр видео Национальной полиции Украины

В Покровской военной администрации рассказали о текущей ситуации в громаде и о выплатах за уничтоженное жилье.



Российские войска продолжают разрушать Покровск: к ударам управляемыми авиабомбами добавились круглосуточные минометные обстрелы. Есть многочисленные свидетельства того, как дронами убивают мирных жителей.



В городе остается чуть более двух тысяч человек. Воды для питья уже нет, а эвакуационные экипажи не могут заехать в населенный пункт. По информации администрации, на данный момент 197 покровчан получили сертификаты за разрушенное жилье. Процесс компенсации продолжается, отметила местная власть.

Несмотря на обстрелы, группа бригады патрульной полиции «Хижак» отправилась в один из населенных пунктов Покровского района, чтобы проверить, остались ли там гражданские. В разрушенном войной селе правоохранители нашли семью пожилых людей, которые нуждались в помощи.

Полицейские вывезли семью и еще одного жителя преклонного возраста в точку эвакуации. Далее их передали сослуживцам из подразделения «Белые Ангелы», которые транспортировали людей бронемашиной в центр социальной помощи. Там эвакуированные получили безопасное жилье и необходимую поддержку, сообщает Нацполиция.

