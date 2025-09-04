Армія РФ завдала майже 500 ударів по Запорізькій області

Наслідки ударів по Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали 487 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області, повідомили в обласній військовій адміністрації.

За даними влади, окупаційні війська здійснили 12 авіаударів по Плавнях, Гуляйполю, Успенівці, Білогір'ю та Червоному.

Крім того, 323 безпілотники різних модифікацій, в основному FPV-дрони, атакували Біленьке, Плавні, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку та Чарівне.

Шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню припали на Плавні, Новоданилівку та Білогір'я.

Також зафіксовано 146 артилерійських ударів по територіях Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Червоного та Новоандріївки.

Надійшло 25 повідомлень про пошкодження житлових будинків та квартир. Серед мирних жителів постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня російські дрони вдарили по Слов'янську.