«Укрзалізниця» обмежила рух поїздів на Дніпропетровщині

«Укрзалізниця» повідомила про зміни у русі приміських поїздів Дніпропетровської області. Причиною стали російські обстріли, через які частину маршрутів тимчасово обмежено або скасовано.

Зокрема, поїзд №6148 Чапліно — Демуріне тепер курсує лише до станції Просяна. Крім того, тимчасово скасовано рейси: №6112 Чапліно — Демуріне, №6123 Демуріне — Чапліне.

Також змінено маршрути: поїзд №6122 курсуватиме за напрямком Дніпро-Головний — Чаплине (замість Дніпро-Головний — Просяна), поїзд №6135 Чаплине — Синельникове-1 (замість Просяна — Синельникове-1).



За оновленими даними, опублікованими на сайті відомства, спостерігаються затримки міжнародних рейсів.

Нагадаємо, окупаційні війська в ніч на 2 вересня запустили по Україні 150 дронів з п'яти напрямків Росії та окупованого Криму.