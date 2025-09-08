Удар РФ по Сумщині: знеструмлено Шостку та Шосткинський район

Сьогодні вранці в результаті ударів російської армії по критичній інфраструктурі на Сумщині були знеструмлені місто Шостка і Шосткинський район, повідомляє АТ «Сумиобленерго».



«Перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Енергетики працюють над відновленням електропостачання!», — йдеться в заяві компанії.



Нагадаємо, російська армія в ніч на 8 вересня запустила по Україні дрони з чотирьох напрямків. Протиповітряна оборона збила 112 БПЛА.