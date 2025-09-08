Українські війська знищують укомплектовані на понад 90% підрозділи РФ на Лиманському напрямку – ЗСУ

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

08 вересня 2025, 17:25

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта DeepState Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта DeepState

На Лиманському напрямку для підтримки інтенсивності штурмових дій у смузі відповідальності 66-ї механізованої бригади ЗСУ російське командування регулярно заводить нові підрозділи рівня роти з укомплектованістю особовим складом на понад 90%. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

За словами військових, участь окупантів у штурмах триває доти, доки у підрозділі ще залишаються солдати, здатні атакувати українські позиції.

«Стираємо укомплектовані на понад 90% російські підрозділи. Буквально до останнього. При цьому період, за який із повністю укомплектованої роти залишаються лише кілька «трьохсотих» росіян, місцями може становити менш як тиждень», – розповіли у 66-й ОМБр.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили пункт управління російської армії на Лиманському напрямку.

