Українські війська знищують укомплектовані на понад 90% підрозділи РФ на Лиманському напрямку – ЗСУ

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта DeepState

На Лиманському напрямку для підтримки інтенсивності штурмових дій у смузі відповідальності 66-ї механізованої бригади ЗСУ російське командування регулярно заводить нові підрозділи рівня роти з укомплектованістю особовим складом на понад 90%. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



За словами військових, участь окупантів у штурмах триває доти, доки у підрозділі ще залишаються солдати, здатні атакувати українські позиції.



«Стираємо укомплектовані на понад 90% російські підрозділи. Буквально до останнього. При цьому період, за який із повністю укомплектованої роти залишаються лише кілька «трьохсотих» росіян, місцями може становити менш як тиждень», – розповіли у 66-й ОМБр.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили пункт управління російської армії на Лиманському напрямку.