09 вересня 2025, 20:59

В окупованому Донецьку пролунали вибухи: повідомляють про «прильоти» у різних районах та перебої зі світлом

Ввечері 9 вересня пролунали вибухи в окупованому Донецьку. Про це повідомили місцеві проросійські пабліки.

Попередньо, є «прильоти» у Будьонівському, Калінінському та Куйбишевському районах. У деяких районах міста перебої з електрикою.

Окупаційний «мер» Донецька Олексій Кулемзін підтвердив вибухи у місті.

Нагадаємо, що ввечері 8 вересня ракети та дрони атакували окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве, внаслідок чого є «прильоти» та виникли пожежі.

Пізніше стало відомо, що ракети уразили колишній завод «Топаз» у Донецьку, там міг розташовуватися пункт управління ЗС РФ.

Також у Донецьку міг бути уражений командний пункт 41-ї армії ЗС РФ.

