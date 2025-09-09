В оккупированном Донецке прогремели взрывы: сообщают о «прилетах» в разных районах и перебоях со светом

Атака на оккупированный Донецк. Фото: соцсети

Вечером 9 сентября прогремели взрывы в оккупированном Донецке. Об этом сообщили местные пророссийские паблики.



Предварительно, есть «прилеты» в Буденновском, Калининском и Куйбышевском районах. В некоторых районах города перебои с электричеством.



Оккупационный «мэр» Донецка Алексей Кулемзин подтвердил взрывы в городе.

Напомним, что вечером 8 сентября ракеты и дроны атаковали оккупированные Донецк, Макеевку и Енакиево, в результате чего есть «прилеты» и возникли пожары.



Позже стало известно, что ракеты поразили бывший завод «Топаз» в Донецке, там мог размещаться пункт управления ВС РФ.



Также в Донецке мог быть поражен командный пункт 41-й армии ВС РФ.