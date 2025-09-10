Ніч та ранок під вогнем: Слов'янськ тричі обстріляли

Ліквідація наслідків російської атаки. Фото: Слов'янська ГВА

Армія РФ за минулу добу тричі обстріляла Слов'янськ на Донеччині. Вранці, 10 вересня, двічі застосовувалися дрони-камікадзе «Молнія-2», внаслідок чого постраждали приватні будинки та керамічний цех.



Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Пізно ввечері, 9 вересня, близько 22:00, було завдано удару з РСЗВ «Смерч». Пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків у мікрорайоні Лісний. У всіх трьох випадках обійшлося без потерпілих.

Наслідки російської атаки. Фото: Слов'янська ГВА

