Ночь и утро под огнем: Славянск трижды обстреляли

Ликвидация последствий российской атаки. Фото: Славянская ГВА

Армия РФ за истекшие сутки трижды обстреляла Славянск в Донецкой области. Утром, 10 сентября, дважды применялись дроны-камикадзе «Молния-2», в результате чего пострадали частные дома и керамический цех.



Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



Поздно вечером, 9 сентября, около 22:00, был нанесен удар из РСЗО «Смерч». Повреждены не менее 15 частных домов в микрорайоне Лесной. Во всех трех случаях обошлось без пострадавших.

Последствия российской атаки. Фото: Славянская ГВА

Напомним, армия РФ за сутки убила 28 и ранила 20 человек на Донетчине: возросло количество жертв в Яровой.