«Донецьк росіяни довели до стану, коли нормально жити там просто неможливо», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на Саміті перших леді та джентльменів. Фото: ОПУ

Українці іноді чують від політиків, що Україну та Росію найбільше розділяє питання територій. Про це під час виступу на Саміті перших леді та джентльменів заявив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, що далі такі політики від реальної ситуації, то впевненіше вони це говорять.



«Начебто саме це – ключове питання у війні. Звичайно, ми б'ємося за нашу землю, ми захищаємо нашу суверенну територію. І це цілком справедливо. Але слід подивитися, що саме Росія несе на нашу землю. Це ж завжди впадає в очі. Чим ближче підходить Росія, тим очевидніше менше стає життя, будь-якого життя – просто людей менше, усього менше, що з людьми пов'язано, що робить людей щасливими. І завжди чим ближче Росія, тим більше зруйнованих, на жаль, життів, тим більше слідів життя, яке колись було, а стало просто руїнами», – сказав Зеленський.



Президент зазначив, що захоплені Росією українські території стають часто просто безлюдними.



«Навіть Донецьк, колись одне із найбагатших, найсильніших міст України, росіяни примудрилися довести до стану, коли нормально жити там просто неможливо. І це все не лише про Україну», – додав він.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині вугледобувна галузь у занепаді, шахти припиняють видобуток.