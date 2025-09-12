Російські військові почали використовувати безпілотних «ждунів» проти ЗСУ — Флеш

Російські безпілотники заблокували дорогу, очікуючи наближення української техніки, проте були вчасно знищені. Кадр із відео

Оператори FPV-дронів із загону спеціального призначення Нацгвардії України «Лазар Груп» помітили російські безпілотники, які чекали на ціль в засідці. Про це повідомив фахівець у галузі радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов у своєму телеграм-каналі.

Російські безпілотники заблокували дорогу, очікуючи наближення української техніки, проте були вчасно знищені, повідомив «Флеш», опублікувавши відповідне відео.

На відео видно три БПЛА на оптоволокні, які «сидять» у засідці, чекаючи на жертву. До них впритул наближається український FPV-дрон, після чого йдуть кадри безпілотників, що горять на дорозі.

За словами експерта, ця тактика РФ є досить успішною і приносить українцям багато проблем. Дрони-«ждуни» змушують військових, які пересуваються на машинах, постійно дивитися в різні боки, готуючись будь-якої миті відкрити вогонь, або залишити транспорт.

«Дрони ховаються на трасах та перехрестях. Часто стоять на лісових дорогах, чекаючи цілі. Побачивши техніку, дрон злітає та швидко атакує, залишаючи мало часу на реакцію», — зазначив «Флеш».

