Российские военные стали использовать беспилотных «ждунов» против ВСУ — Флеш

Российские беспилотники заблокировали дорогу, ожидая приближения украинской техники, однако были вовремя уничтожены. Кадр из видео

Операторы FPV-дронов из отряда специального назначения Нацгвардии Украины «Лазар Груп» заметили российские беспилотники, ожидавшие цели в засаде. Об этом сообщил специалист в области радиотехнологий Сергей «Флеш» Бескрестнов в своем телеграм-канале.

Российские беспилотники заблокировали дорогу, ожидая приближения украинской техники, однако были вовремя уничтожены, сообщил «Флеш», опубликовав соответствующее видео.

На видео видно три БПЛА на оптоволокне, которые сидят в засаде, ожидая жертву. К ним вплотную приближается украинский FPV-дрон, после чего следуют кадры горящих беспилотников на дороге.

По словам эксперта, эта тактика РФ достаточно успешна и приносит украинцам много проблем. Дроны-«ждуны» заставляют военных, которые передвигаются на машинах, постоянно смотреть в разные стороны, готовясь в любой момент открыть огонь, или покинуть транспорт.

«Дроны прячутся на трассах и перекрестках. Часто стоят на лесных дорогах в ожидании цели. Увидев технику, дрон взлетает и быстро атакует, оставляя мало времени на реакцию», — отметил «Флеш».

