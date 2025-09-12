Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Путин увеличит интенсивность атак на страны НАТО — СМИ

12 сентября 2025, 09:57

Глава Кремля Владимир Путин весьма доволен результатом проверки противовоздушной обороны НАТО в Польше. В следующий раз он пойдет дальше, пишет британская газета Financial Times.

Авторы статьи отмечают, что налет дронов ночью 10 сентября показал абсолютную неготовность Европы к массированному воздушному нападению. Украине переживает подобные атаки практически каждую ночь. Поэтому необходимы значительные инвестиции для укрепления восточного фланга НАТО.

«Москва наверняка поняла, что мы до сих пор не извлекли уроков из того, с чем Украина сталкивалась годами. Мы к этому совершенно не готовы. Теперь они [россияне] уже у наших дверей», — заявил Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

По словам военного, ЕС нужна многоуровневая система противовоздушной обороны, которая оценивала бы масштаб атаки и перенаправляла ресурсы. Недопустима ситуация, когда дорогие истребители, такие как голландские F-35, поднимают для уничтожения дешевых беспилотников.

«Это была репетиция, проверка, насколько хороши наши системы раннего оповещения и каково время нашей реакции», — добавил он.

Польские военные отмечают, что большинство БПЛА были ловушками, которые Россия регулярно использовала для отвлечения внимания и ослабления украинской ПВО перед очередными массированными ударами. Представитель польского оборонного сектора сообщил FT, что большинство выявленных беспилотников — это «герберы» без боеголовок.

Напомним, в ночь на 10 сентября польские военные открыли огонь по российским беспилотникам, которые пересекли границу страны. В результате инцидента были временно закрыты все аэропорты, включая варшавский аэровокзал имени Фредерика Шопена, из-за «незапланированной военной активности».

