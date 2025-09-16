Сили ППО збили 89 із 113 російських БПЛА

ППО збила 89 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 15 вересня запустила по Україні 113 дронів з чотирьох напрямків. Протиповітряна оборона збила 89 БПЛА. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил.



«У ніч на 16 вересня (з 20:00 15 вересня) противник атакував 113 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, близько 70 з них — шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 89 російських БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Крім того, зафіксовано влучення 22 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях. Два безпілотники — у повітрі.



Раніше ми писали, що місто Запоріжжя зазнало десяти атак з реактивних систем залпового вогню та одного авіаудару. Головний удар припав по спальному мікрорайону.

