У Дружківці через атаку російського дрону постраждала жінка в районі супермаркету

Сьогодні, 17 вересня, близько 13:30 російські окупаційні війська атакували Дружківку FPV-дроном. Про це повідомляє видання «Новини Краматорського району».
Наголошується, що приліт стався в районі магазину «Чудо-маркет» на проспекті Космонавтів.
«Поранено жінку 1974 року народження. У неї множинні осколкові поранення та мінно-вибухова травма. Потерпілу госпіталізовано», — йдеться у повідомленні.
Також внаслідок удару російського дрону було пошкоджено торговий кіоск.
Нагадаємо, російські окупаційні війська вночі 17 вересня атакували Дружківку та Краматорськ у Донецькій області. Внаслідок цих атак пошкоджено будівлі.
