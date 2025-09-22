DeepState: російські війська просунулися в районах Новоіванівки та Новомиколаївки

За даними аналітичного проєкту DeepState, російські війська просунулися на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей, поблизу населених пунктів Новоіванівка та Новомиколаївка.

Зазначається, що «сіра зона» помітно розширилася, а лінія боїв наблизилася до села Новогригорівка. Крім того, зафіксовано лінію зіткнення в районі Юнаківки Сумської області. Відстань від цього населеного пункту до Сум становить близько 28,5 кілометрів.

«Мапу оновлено: ворог просунувся біля Новоіванівки та Новомиколаївки, уточнено лінію зіткнення в Юнаківці», — повідомили аналітики DeepState.

Скріншот: DeepState

Нагадаємо, у Донецькій області просування зафіксовано у Новоекономічному та Романівці.