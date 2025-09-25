Об'єкти енергетики були атаковані у Вінницькій області військами РФ

У Вінницькій області внаслідок російських ударів зафіксовано влучання у об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомила перший заступник голови ОВА Наталія Заболотна у Telegram у четвер, 25 вересня.

«Ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Є влучання у об'єкти енергетики», — написала вона, пообіцявши надати деталі пізніше.

За словами чиновниці, усі відповідні служби виїхали на місце.

Раніше повідомлялося, що вранці 24 вересня російська авіація скинула три авіабомби на місто Костянтинівка Донецької області. Пошкоджено 16 приватних будинків, три багатоповерхівки та автомобіль. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків 42 та 69 років. Ще вісім осіб дістали поранення, одна з них перебуває у тяжкому стані.