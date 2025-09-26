Російські війська просунулися на Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі – DeepState

Просування росіян поблизу Шандриголового. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася у селі Шандриголове Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Окупанти також просунулися у селі Березове на Дніпропетровщині.



Крім того, російські війська просунулися поблизу сіл Новоіванівка та Ольгівське у Запорізькій області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку за минулу добу загарбники атакували 20 разів, у тому числі біля Шандриголового, на Новопавлівському – 42, зокрема поблизу Березового.



У пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» розповіли, що ЗСУ відбили всі російські атаки поблизу Шандриголового.

Нагадаємо, що українські війська просунулися у Дніпропетровській області.