Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Российские войска продвинулись на Донетчине, Днепропетровщине и Запорожье – DeepState

26 сентября 2025, 11:50

Российские войска продвинулись на Донетчине, Днепропетровщине и Запорожье – DeepState

Продвижение россиян вблизи Шандриголово. Фото: карта DeepState Продвижение россиян вблизи Шандриголово. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулись в селе Шандриголово Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Оккупанты также продвинулись в селе Березовое на Днепропетровщине.

Кроме того, российские войска продвинулись вблизи сел Новоивановка и Ольговское в Запорожской области.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Лиманском направлении за минувшие сутки захватчики атаковали 20 раз, в том числе возле Шандриголово, на Новопавловском – 42, в частности вблизи Березового.

В пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» рассказали, что ВСУ отбили все российские атаки вблизи Шандриголово.

Напомним, что украинские войска продвинулись в Днепропетровской области.

ТЕГИ

Места
Донецкая область Днепропетровская область Запорожская область
Организации
Всу ВС РФ DeepState
Прочее
Война ситуация на фронте Продвижение РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:15
В оккупированном Донецке представили «учебники по истории Донбасса и Новороссии»
11:26
Российское командование отправило в «яму» жителя Донетчины, который с 2015 года воевал против Украины – СМИ
19:33
По трем газораспределительным станциям на захваченной Луганщине нанесены удары дронами
16:58
Когда-то река, теперь сточная канава: что стало с Кальмиусом в Донецке
12:20
В Луганской области предатели Украины получают квартиры переселенцев
11:32
В оккупированном Донецке существенно сократили количество автобусных рейсов из-за топливного кризиса – «ЖС»
09:30
Партизаны сожгли российскую военную технику вблизи оккупированного Бердянска
08:53
ГУР уничтожил самолеты Ан-26 и РЛС оккупантов в Крыму, МО РФ заявило о «сбитых дронах»
07:37
10 лет колонии: Россия вынесла приговор украинцу Куршутову
18:23
Война и море: как Россия разрушает экосистему Азовского и Черного морей
16:55
В оккупированном Луганске представили учебники «Донбасс и Новороссия»: россияне переписывают историю региона – ОВА
12:18
Оккупанты рассредоточивают склады боеприпасов после удара ВСУ по дронам на Луганщине
21:51
На оккупированной Донетчине вынесли «приговоры» двум бойцам «Азова»: их обвиняют в «убийстве» жителей Мариуполя
21:13
На оккупированной Луганщине объекты критической инфраструктуры не выдерживают нагрузок – ОВА
15:46
В порт оккупированного Крыма впервые зашло китайское судно — СМИ
14:56
Кремль превращает население на оккупированных украинских территориях в ресурс для войны
10:51
В оккупированном Крыму в результате атаки повреждены объекты ПВО и военная инфраструктура — ASTRA
20:14
На оккупированной Луганщине жители смогут смотреть только 20 телеканалов: все они с пропагандой РФ – ОВА
16:30
Представители оккупационной администрации пытаются установить местонахождение Владимира Сальдо
12:54
Листовки у телевышки в Белогорске: ответ оккупантам от партизанов
все новости
15:16
Умер российский пропагандист и муж Симоньян Тигран Кеосаян: он называл украинцев «врагами» и хвалил за их казни
15:15
В оккупированном Донецке представили «учебники по истории Донбасса и Новороссии»
14:28
Краматорский отдел паспортного стола сегодня возобновил работу
14:08
Российская авиация массированно атаковала центр Херсона: более 70 поврежденных домов, есть погибшая и раненые
13:24
Беспилотник снова атаковал Дружковку: загорелась АЗС
12:42
Дружковка: российские дроны ударили по пятиэтажному дому на улице Дружбы и по поселку Сурово
11:50
Российские войска продвинулись на Донетчине, Днепропетровщине и Запорожье – DeepState
11:26
Российское командование отправило в «яму» жителя Донетчины, который с 2015 года воевал против Украины – СМИ
10:59
В Смоленской области РФ локомотив и 18 вагонов с топливом сошли с рельсов
10:34
Российская авиабомба разрушила дом в Дружковке
10:12
Дроны ударили по нефтезаводу в Краснодарском крае РФ: там начался пожар
09:54
Украинские войска продвинулись в Днепропетровской области – ISW
09:25
В Славянске ударный дрон россиян атаковал промзону
09:22
ВСУ зачищают от российских войск территорию вблизи Маяка на Добропольском направлении – DeepState
09:04
Украинская армия ударила по авто начальника штаба батальона ВС РФ в Белгородской области: он ранен
08:40
Российский беспилотник ночью ударил по Краматорской громаде: повреждены дома
22:30
При обстреле Брянской области РФ есть пострадавшие
21:56
Украина вернула еще 17 детей из оккупации
21:15
Первая леди Украины встретилась с Меланией Трамп
21:08
Блэкаут на ЗАЭС продолжается. Станция перешла на питание от дизель-генераторов
все новости
ВИДЕО
Последствия удара по центру Херсона. Фото: ГСЧС Российская авиация массированно атаковала центр Херсона: более 70 поврежденных домов, есть погибшая и раненые
26 сентября, 14:08
Последствия удара российского дрона по автозаправочной станции в Дружковке днём 26 сентября. Кадр из видео Беспилотник снова атаковал Дружковку: загорелась АЗС
26 сентября, 13:24
Иллюстративное фото Дружковка: российские дроны ударили по пятиэтажному дому на улице Дружбы и по поселку Сурово
26 сентября, 12:42
Железнодорожный состав с с топливом сошёл с рельсов в Смоленской области России. Фото: ASTRA В Смоленской области РФ локомотив и 18 вагонов с топливом сошли с рельсов
26 сентября, 10:59
Российский беспилотник ночью ударил по Славянску. Фото из местных пабликов В Славянске ударный дрон россиян атаковал промзону
26 сентября, 09:25
Ситуация вблизи Маяка. Фото: карта DeepState ВСУ зачищают от российских войск территорию вблизи Маяка на Добропольском направлении – DeepState
26 сентября, 09:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор