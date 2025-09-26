Российские войска продвинулись на Донетчине, Днепропетровщине и Запорожье – DeepState

Продвижение россиян вблизи Шандриголово. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулись в селе Шандриголово Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Оккупанты также продвинулись в селе Березовое на Днепропетровщине.



Кроме того, российские войска продвинулись вблизи сел Новоивановка и Ольговское в Запорожской области.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Лиманском направлении за минувшие сутки захватчики атаковали 20 раз, в том числе возле Шандриголово, на Новопавловском – 42, в частности вблизи Березового.



В пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» рассказали, что ВСУ отбили все российские атаки вблизи Шандриголово.

Напомним, что украинские войска продвинулись в Днепропетровской области.