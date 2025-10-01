Росіяни вдарили КАБами по двох районах Харкова: щонайменше шість осіб постраждали

Щонайменше шестеро людей постраждали через російський удар по Харкову в ніч проти 1 жовтня. Фото: ОВА

На Харків у ніч проти середи, 1 жовтня, росіяни скинули чотири керовані авіабомби — у Салтівському та Київському районах. Про це повідомляє місцева влада.

Зазначається, що у приватному секторі є пошкоджені та зруйновані будинки, виникли пожежі.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених у результаті обстрілу зросла до шести.

Він додав, що у Салтівському та Київському районах зафіксовано руйнування приватних будинків, гаражів, виникли пожежі. Також сталася пожежа на одному із міських ринків.

Нагадаємо, кількість поранених внаслідок атаки російських БПЛА на Дніпро 30 вересня зросла до 20 осіб. Зайнялися офісне приміщення та авто. Пошкоджено багатоквартирний будинок, гуртожиток та заклад культури. Знищено дві машини, ще 17 – пошкоджено. Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що у місті пошкоджено 20 будинків, музей, ліцей, корпус вищого навчального закладу, медичний центр та стоматологія.