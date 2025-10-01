На одному з найбільших НПЗ у Росії сталася пожежа

У Росії на одному з найбільших нафтопереробних заводів сталася пожежа. Фото: ASTRA

Пожежа сталася на нафтопереробному заводі «Ярославнафтооргсинтез» у російському Ярославлі. Про це повідомляє видання ASTRA.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв підтвердив, що у регіоні горить НПЗ, але не уточнив його назву. За його словами, пожежа має техногенний характер.

«Мешканці були стурбовані тим, що це міг бути результат ворожої атаки безпілотників. Але те, що сталося, з цим ніяк не пов'язане. А отже, БПЛА сьогодні зафіксовано не було», — заявив губернатор.

«Ярославнафтооргсинтез» вважається п'ятим за потужністю нафтопереробним заводом у Росії. Належить компанії «Славнефть».

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 30 вересня українські військовослужбовці уразили станцію радіолокації російського зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» в окупованому Криму.