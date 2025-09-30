ССО поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 «Триумф» в оккупированном Крыму

ЗРК С-400 Триумф поразили военные. Фото: ССО

В ночь на 30 сентября украинские военнослужащие поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в аннексированном Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций.



«Дорогостоящая система ПВО врага, нацеленная, в частности, и против БПЛА, была нейтрализована ударными дронами ССО. Радиолокационная станция является «глазами» комплекса С-400 «Триумф». Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность», — говорится в сообщении.



В ведомстве добавили, что военные продолжают наносить значительные поражения армии РФ.



Ранее мы писали, что бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады эффективно перехватили российский дрон-камикадзе «Ланцет» с помощью украинского беспилотника.

