Нові «Шахеди» атакували ешелон з паливом у Чернігівській області

Залізничний ешелон із цистернами палива.

На Чернігівщині російські дрони-камікадзе «Шахед» атакували український залізничний ешелон з цистернами палива. Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко.



Під час атаки безпілотники мало не зіткнулися з українськими гелікоптерами, які працювали по повітряних цілях в рамках ППО.

За словами Стерненка, Росія застосувала модернізовану модель Shahed-236 з нічною камерою, радіоуправлінням і оптичною системою наведення. Такі дрони можуть вести цілеспрямовані атаки під контролем операторів на відстані до 200 км.



Серед уламків одного з дронів виявили мінікомп'ютер Nvidia, здатний обробляти відео та виявляти цілі.



«Шахеди стають небезпечнішими. Проти цієї загрози є рішення», — зазначив волонтер.