Новые «Шахеды» атаковали эшелон с топливом в Черниговской области

В Черниговской области российские дроны-камикадзе «Шахед» атаковали украинский железнодорожный эшелон с цистернами топлива. Об этом сообщил волонтер Сергей Стерненко.
Во время атаки беспилотники едва не столкнулись с украинскими вертолетами, которые работали по воздушным целям в рамках ПВО.
По словам Стерненко, Россия применила модернизированную модель Shahed-236 с ночной камерой, радиоуправлением и оптической системой наведения. Такие дроны могут вести целенаправленные атаки под контролем операторов на расстоянии до 200 км.
Среди обломков одного из дронов обнаружили мини-компьютер Nvidia, способный обрабатывать видео и выявлять цели.
«Шахеды становятся опаснее. Против этой угрозы есть решение», — отметил волонтер.
